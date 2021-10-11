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график работы в праздничные дни
с 01.01.2021 г. по 03.01.2021 г. офис продаж не работает.
с 04.01.2021 г. по 10.01.2021 г. мы работаем с 10-00 до 19-00